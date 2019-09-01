В Кыштыме появилась третья площадка для занятий воркаутом Автор: КР от Сегодня, 13:56 Категория: Спорт 0 Фото Максима Марининова Турники, брусья, шведские стенки и другие спортивные снаряды для уличной гимнастики установили около школы № 13. Площадка оснащена крючками для одежды и сумок, урнами, информационными стендами, покрыта современным резиновым материалом. Финансирование работ по обустройству мини-спортзала под открытым небом и на сей раз обеспечила Русская медная компания в рамках соглашения о социальном партнёрстве между администрацией Кыштымского городского округа и Кыштымским медеэлектролитным заводом, входящим в холдинг РМК. За два года Русская медная компания направила Кыштыму более трёх миллионов рублей на обустройство инфраструктуры для занятий спортом. Воркаут-площадки также установлены на территориях средних школ № 1 и 2. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить