В Кыштыме появилась третья площадка для занятий воркаутом

Автор: КР от Сегодня, 13:56 Категория: Спорт

Фото Максима Марининова

Турники, брусья, шведские стенки и другие спортивные снаряды для уличной гимнастики установили около школы № 13.

Площадка оснащена крючками для одежды и сумок, урнами, информационными стендами, покрыта современным резиновым материалом.

Финансирование работ по обустройству мини-спортзала под открытым небом и на сей раз обеспечила Русская медная компания в рамках соглашения о социальном партнёрстве между администрацией Кыштымского городского округа и Кыштымским медеэлектролитным заводом, входящим в холдинг РМК.

За два года Русская медная компания направила Кыштыму более трёх миллионов рублей на обустройство инфраструктуры для занятий спортом. Воркаут-площадки также установлены на территориях средних школ № 1 и 2.