В Кыштыме состоялся ещё один праздник двора в честь завершения благоустройства по проекту Городская среда

Автор: КР от Вчера, 10:19 Категория: Общество

Вчера территория перед домом 95а на улице Интернационала превратилась в праздничную площадку. Творческие коллективы ДК металлургов подготовили обширную программу для всех возрастов. Порезвиться могли не только малыши, но и подростки. Концертная программа и спортивные состязания порадовали и взрослых.

В этом году на Нижнем Кыштыме во дворах домов №101, 99, 97 и 95 на улице Интернационала выполнен самый большой объём работ по программе «Формирование комфортной городской среды». Здесь отремонтировано асфальтовое покрытие внутридворовых проездов и тротуаров, произведена обрезка деревьев, обустроены контейнерные площадки и ограждения, установлены опоры освещения. На эти цели было направлено более 4 миллионов рублей.

Также в районе Нижнего Кыштыма в рамках договора о социальном партнёрстве с администрацией Кыштымского городского округа Русская медная компания установила детские площадки на улицах Чернышевского, 8, Соплякова, 5, Бажова, 1, Свободы, 3 и 3а.

Как отметила на празднике глава округа Людмила Шеболаева, после асфальтирования проездов и тротуаров ещё предстоит обустроить газоны около домов, но посадить цветы – это уже дело самих жильцов.

Глава отметила, что в следующем году программа по благоустройству дворовых территорий будет продолжена. По её мнению, хорошо бы благоустроить и установить детскую площадку на том месте, где проходил праздничный вечер. Но инициатива в подаче заявки должна исходить от самих жителей микрорайона. От них же потребуется и помощь в её благоустройстве.

Напомним, что приоритетный федеральный проект «Городская среда» инициирован партией «Единая Россия». В 2017 году на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств Кыштымскому городскому округу губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил 14 миллионов 952 тысячи рублей. Софинансирование из местного бюджета составило 500 000 рублей.

В рамках партийного проекта сейчас также проводится благоустройство набережной около Народного дома. В софинансировании строительных работ принимает участие Русская медная компания. Всего на благоустройство набережной направлено 13 миллионов 678 тысяч рублей.