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ДК металлургов в Кыштыме будет отремонтирован благодаря социальному партнёрству муниципалитета, Русской медной компании и КМЭЗ

Автор: КР от Сегодня, 16:36 Категория: Политика

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Гендиректор ЗАО "КМЭЗ" Андрей Кудрявцев,

глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева

и вице-президент РМК по кадровой политике

и социальной ответственности Анна Шабарова

 

Только что в актовом зале администрации округа был подписан трёхсторонний договор о социальном партнёрстве между Кыштымским городским округом, Русской медной компанией и Кыштымским медеэлектролитным заводом, входящим в её состав. Напомним, первый такой документ был подписан в сентябре 2016 года.

 

 

Как сказала сайту «КР» вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова, благодаря первому договору в прошлом году было выделено более трёх миллионов рублей на ремонт первого этажа Дома культуры металлургов. На очереди второй этаж.

 

КМЭЗ принял участие в финансировании благоустройства детских игровых площадок, создании воркаут-зоны на территории первой школы. Предприятие поддержало детские хоккейные и футбольные команды, а также театральные коллективы.

 

Почти девять миллионов рублей Русская медная компания вложила в благоустройство набережной у Народного дома. Еще около трёх миллионов –  на издание 5000 экземпляров книги «Прогулки по Кыштыму».

 

 

Генеральный директор КМЭЗ Андрей Кудрявцев отметил, что завод и раньше постоянно помогал городу, но часто это было в аварийном порядке. После подписания договора всё стало гораздо эффективнее. И это не латание дыр, а планомерная работа.

 

В этом году РМК и КМЭЗ выделят на социальные нужды Кыштымского городского округа 11 миллионов рублей. Куда они будут потрачены, глава округа Людмила Шеболаева пока не разглашает. По некоторым данным – на один из объектов исторического наследия.

 

Подробности в газете «Кыштымский рабочий».

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