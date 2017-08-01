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Житель Кыштыма в третий раз задержан пьяным за рулём. Полицейским его сдала мать

Автор: КР от Вчера, 11:22 Категория: Происшествия

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Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника полиции Артём Чамовских, вчера в половине шестого вечера в дежурную часть позвонила женщина и сообщила, что её сын поехал кататься по городу в состоянии алкогольного опьянения. Спустя три часа его задержали на улице Калинина сотрудники патрульно-постовой службы.

 

Не так давно он уже попадался сотрудникам ГИБДД. Причём, в таком же состоянии, хотя ранее  был лишён водительских прав за пьяную езду. Тогда суд изъял у него автомобиль и назначил наказание в виде обязательных работ. Водительское удостоверение у него, естественно, тоже забрали.

 

Вчера днём по решению суда он получил ключи от своей машины, а уже вечером разъезжал на ней навеселе. За езду без прав отъявленного нарушителя требований ПДД поместили в камеру для задержанных в административном порядке. В отношении него возбуждено ещё одно уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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