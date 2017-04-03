В Кыштыме возбудили новые уголовные дела в отношении водителей-рецидивистов

Автор: КР от Сегодня, 10:27 Категория: ГИБДД информирует

Вечером в минувшую пятницу дорожные полицейские остановили на улице Челюскинцев уже знакомого им нарушителя Правил дорожного движения. Мужчина получил водительские права ещё в 2002 году, но спустя десять лет не смог обменять их на новые – нарколог ни в какую не подписывает ему медицинскую справку.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, за десять лет своего официального водительского стажа житель Кыштыма 13 раз привлекался к ответственности за езду в пьяном виде. А в 2011-м и вовсе, будучи в привычном для него состоянии подшофе, сбил на «шестёрке» пешехода. Женщину скончалась на месте.

Несмотря на то, что с 2012 года у него фактически нет водительского удостоверения, мужчина продолжает разъезжать по городу в нетрезвом виде. В этом году, 17 января, его арестовали на десять суток, но, выйдя на свободу, он снова сел за руль пьяным. И снова арест – на этот раз на 12 суток. Тогда за повторную езду в нетрезвом виде он избежал уголовной ответственности, потому что первое решение суда не успело вступить в законную силу, а он уже совершил второе правонарушение.

Зато теперь уйти от наказания по всей строгости Уголовного кодекса у закоренелого рецидивиста не получится. За пятничную поездку в состоянии алкогольного опьянения в отношении него уже возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ещё один водитель, повторно севший за руль нетрезвым, попался в поле зрения сотрудников ДПС сегодня ночью. Работник радиозавода ехал на «Опеле Астра» по улице Электролитной. Двумя днями ранее у него был день рождения. В 2015 году его лишали водительских прав на полтора года за аналогичное правонарушение. Свой документ он забрал в ГИБДД лишь в августе прошлого года. И теперь за пьяную езду его тоже ждёт уголовное наказание.