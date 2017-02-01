Автоледи из Кыштыма, уже лишённой водительских прав за пьяную езду, за рецидив грозит уголовное дело

Автор: КР от Сегодня, 10:23 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня в половине первого ночи сотрудники ДПС остановили на улице Дарвина «десятку», которой управляла пьяная женщина. Мало того, что 38-летняя жительница нашего города села за руль в нетрезвом виде, так она ещё и лишена права управления транспортным средством.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, несмотря на лишение, водительское удостоверение было при ней. Хотя она должна была сдать его ещё в июле 2015 года. Тогда за езду в нетрезвом виде её сделали пешеходом на полтора года. Если бы женщина вовремя сдала водительские права в ГИБДД, сейчас бы уже смогла получить их обратно. Теперь срок лишения пойдёт только с того момента, когда удостоверение окажется на хранении в полиции.

Сразу после освидетельствования автоледи поместили в комнату для задержанных в административном порядке. В данный момент она находится в суде. Где будет принято решение по ней. Ей грозит либо штраф в 30 тысяч рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы до 200 часов.

Кроме того, в отношении рецидивистки возбудят уголовное дело за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения.