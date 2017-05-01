В Кыштыме задержали коллекционера протоколов ГИБДД
Автор: КР от Вчера, 17:03 Категория: ГИБДД информирует
Сотрудники ДПС остановили на улице Мамина Сибиряка нетрезвого 32-летнего местного жителя, управлявшего «девяткой». Он уже более 70 раз нарушал Правила дорожного движения. В частности, шесть раз попадался полицейским пьяным за рулём.
Впервые нынешний рекордсмен был лишён водительских прав на три месяца ещё 13 лет назад за то, что неправильно пересёк железнодорожные пути. В конце 2009 года – за совершение ДТП, в результате которого другой человек получил лёгкий вред здоровью, и тогда нарушитель ПДД был вынужден сдать удостоверение ещё на 15 месяцев.
Но спустя несколько недель вновь сел за руль пьяным, за что его лишили прав почти на два года. Далее два года подряд – в 2012-м и 2013-м – он вновь попадался сотрудникам ДПС в состоянии алкогольного опьянения. Оба раза его лишали прав на три года.
Будучи лишённым, в мае прошлого года он снова разъезжал по городу в нетрезвом виде. К тому моменту уже действовала новая статья Уголовного кодекса РФ, и за повторную езду в нетрезвом виде суд приговорил его к 250 часам обязательных работ и снова лишил неугомонного автомобилиста прав на два года.
Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, уже в январе этого года он нарушил все запреты и опять попался полицейским в пьяном состоянии. За это его снова осудили – на этот раз он получил один год лишения свободы условно и новое лишение водительского удостоверения ещё на два с половиной года.
Однако и уголовный срок, пусть и условный, не остановил рецидивиста. Несмотря на то, что свои права при соблюдении всех ограничений он мог увидеть только в феврале 2019 года, мужчина продолжает упрямо игнорировать Правила дорожного движения и упорно садится за руль пьяным.
На этот раз решение суда по новому уголовному делу он будет ожидать за решёткой – в камере для задержанных в административном порядке. Туда его поместили за неоплаченные в срок штрафы.
Комментарии
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развели демагогию в комментариях умники ть >>>
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Видимо отстал от жизни - считал, что казаки прежде других знают свою историю и традиции, и таким бредом, как национализм, не болеют Если не так, значит, осталось одно название >>>
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Горожанин Вылезьте из интернета и пообщайтесь с нынешними казаками и вам быстро обяснят кто может быть казаком а кто нет сли вы не знали что среди казаков много националистов то у меня для вас плохи >>>
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