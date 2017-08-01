Жительница Кыштыма пойдёт под суд за попытку выгородить подругу

Автор: КР от Вчера, 18:26 Категория: Происшествия

В одном из заседаний у мирового судьи девушка дала заведомо ложные показания. Её знакомую обвиняли в краже денежных средств, но преданная подруга заявила, что у той есть алиби. Якобы в момент предполагаемого преступления подозреваемая была с ней.

Однако мировой судья заподозрил свидетельницу во лжи и всё же привлёк её знакомую к ответственности. В отношении самой спасительницы было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 307 – «Заведомо ложные показания свидетеля в суде».

Как сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности прокурора города Кыштыма Константин Паутов, в минувшую пятницу дело было направлено в суд. Теперь 28-летней жительнице нашего города грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов либо исправительные работы сроком до двух лет.