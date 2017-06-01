В Кыштыме работников радиозавода будут судить за хищение

Автор: КР от Сегодня, 12:18 Категория: Происшествия

Вчера прокуратурой города было направлено в суд уголовное дело о хищении. С декабря прошлого года по январь нынешнего два работника радиозавода извлекли из приборов, хранящихся на складе предприятия, более сотни плат, содержащих драгметаллы. Подельники сумели вынести их за территорию предприятия, но продать не успели.

Первоначальный ущерб был оценён по полной стоимости новых приборов и составил один миллион 300 тысяч рублей. Однако впоследствии он был снижен до 26 676 рублей.

Как сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности прокурора города Кыштыма Константин Паутов, один из злоумышленников признал свою вину и возместил ущерб. Второй свою причастность к совершению преступления отрицает.

Однако перед законом придётся ответить обоим мужчинам. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части второй статьи 158 Уголовного кодекса РФ – «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище». Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Ещё один случай хищения на предприятии города произошёл месяц назад. Работник «Кыштымводоканала» похитил с территории предприятия три электродвигателя, погрузив их в свой автомобиль. В отличие от радиозаводчан, коммунальщик успел разобрать двигатели и сдать их в металлолом. В ходе расследования этого преступления мужчина признал свою вину и возместил своему работодателю ущерб в 12540 рублей. Обвинительное заключение утверждено прокурором. Дело передано в суд. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.