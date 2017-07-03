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В Кыштыме на продавца, отпустившего пиво подростку, завели уголовное дело

Автор: КР от Сегодня, 10:42 Категория: Общество

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Прокуратура направила в суд уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».

 

Как пояснил сайту «КР» и. о. прокурора города Константин Паутов, продавец магазина в одном из посёлков Кыштымского округа уже привлекалась к административной ответственности за продажу спиртного подростку. Однако урок не пошёл впрок. В мае она снова отпустила несовершеннолетнему юноше две «полторашки» пива.

 

На сей раз в отношении продавца было возбуждено уже уголовное дело. Ей грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года.

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