В Кыштыме на продавца, отпустившего пиво подростку, завели уголовное дело

Автор: КР от Сегодня, 10:42 Категория: Общество

Прокуратура направила в суд уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».

Как пояснил сайту «КР» и. о. прокурора города Константин Паутов, продавец магазина в одном из посёлков Кыштымского округа уже привлекалась к административной ответственности за продажу спиртного подростку. Однако урок не пошёл впрок. В мае она снова отпустила несовершеннолетнему юноше две «полторашки» пива.

На сей раз в отношении продавца было возбуждено уже уголовное дело. Ей грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года.