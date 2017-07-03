В Кыштыме на продавца, отпустившего пиво подростку, завели уголовное дело
Автор: КР от Сегодня, 10:42 Категория: Общество
Прокуратура направила в суд уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».
Как пояснил сайту «КР» и. о. прокурора города Константин Паутов, продавец магазина в одном из посёлков Кыштымского округа уже привлекалась к административной ответственности за продажу спиртного подростку. Однако урок не пошёл впрок. В мае она снова отпустила несовершеннолетнему юноше две «полторашки» пива.
На сей раз в отношении продавца было возбуждено уже уголовное дело. Ей грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года.
Комментарии
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Настоятель, спасибо за замечание. Исправили. >>>
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а дети тоже по времени приходят? или с утра там купаются.и не ждут пока спасатели выспятся >>>
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алешенька , чернобров ! что за палата №6 ? совсем крыша поехала что-ль ? >>>
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Необходимо поправить. Во втором абзаце текста идет речь об иконе преподобного Моисея Уфимского, уроженца троицкого района, широко почитаемого в Уфе и окрестных местах, скончавшегося в 1982 г., в 2002 >>>
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