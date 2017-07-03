В Кыштыме будут судить двоих жителей, получивших микрозаймы обманным путём
Автор: КР от Сегодня, 16:39 Категория: Общество
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей нашего города. Один клиент микрофинансовой организации «Домашние деньги» оформил займ в 15 тысяч рублей, другой в этой же компании – 25 тысяч.
Этих заёмщиков объединяет только то, что оба нигде не работают и обвиняются по статье «Мошенничество».
– Чтобы получить займ, и тот и другой предоставили ложные сведения о месте работе и заработной плате, – сказал сайту «КР» и. о. прокурора города Константин Паутов. – Ни один не имеет никакого дохода. В результате у одного образовалась задолженность перед «Домашними деньгами» с января этого года, у другого – с марта.
Менеджер этой микрофинансовой организации обратилась с заявлением в полицию. Теперь кыштымцам, обвиняемым по статье «Мошенничество», грозит до двух лет ограничения свободы.
Комментарии
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