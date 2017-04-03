Бухгалтер бюджетной организации Кыштыма подделывала справки о доходах, чтобы получать субсидию
Автор: КР от Сегодня, 15:09 Категория: Происшествия
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бухгалтера одной из бюджетных организаций нашего города. На протяжении двух лет она подделывала для себя справки о доходах, чтобы получать субсидию на оплату коммунальных услуг. В общей сложности женщина «заработала» 77 515 рублей.
Как сказал сайту «КР» заместитель прокурора города Константин Паутов, за время проведения следствия она возместила управлению социальной защиты населения причинённый ущерб. Тем не менее, в отношении предприимчивой дамы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования», которая предусматривает наказание в том числе и за предоставление заведомо ложных сведений.
Преступление раскрыли работники отдела экономических преступлений и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский». Обвиняемой грозит до двух лет ограничения свободы, то есть она может быть лишена на этот срок возможности выезжать за пределы города, а также отсутствовать дома после десяти часов вечера.
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