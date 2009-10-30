Житель Кыштыма может отправиться за решётку за пять срубленных берёз
Автор: КР от Сегодня, 11:11 Категория: Происшествия
Прокуратура города направила в мировой суд уголовное дело в отношении 42-летнего жителя посёлка Северный. В феврале он срубил на окраине пять берёз. По его словам, у него закончились дрова и нечем было топить печь в доме.
Как сказал сайту «КР» заместитель прокурора города Кыштыма Константин Паутов, ущерб от незаконной порубки составил 22 тысячи 500 рублей. «Чёрный лесоруб» уже возместил эту сумму Кыштымскому лесничеству, однако избежать уголовной ответственности всё равно не удалось. Виновному грозит до двух лет лишения свободы.
Комментарии
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