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Убийца Вани Котова повесился в следственном изоляторе Златоуста

Автор: КР от Сегодня, 11:28 Категория: Происшествия

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Вчера вечером в одиночной камере следственного изолятора в Златоусте был обнаружен повешенным 29-летний житель Каслей Андрей Шамыгин. Он обвинялся в убийстве 10-летнего Вани Котова.

 

Как сообщили СМИ в Следственном управлении по Челябинской области, в настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

 

Как уже сообщалось на нашем сайте, поиски мальчика велись почти месяц. В них были задействованы силовики и волонтёры. В них участвовали и жители нашего города.

 

Вчера родители Вани Котова приехали в нашу редакцию, чтобы через газету «Кыштымский рабочий» поблагодарить всех, кто помогал и поддерживал их.

 

Ваню похоронили 11 июля. Следователи обнаружили его тело в огороде одного из частных домов в ста метрах от дома Котовых. Житель Каслей Андрей Шамыгин признался в убийстве и указал место в огороде, где закопал труп мальчика. Вскоре подозреваемому предъявили обвинение в убийстве и арестовали на два месяца.

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