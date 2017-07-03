Убийца Вани Котова повесился в следственном изоляторе Златоуста
Автор: КР от Сегодня, 11:28 Категория: Происшествия
Вчера вечером в одиночной камере следственного изолятора в Златоусте был обнаружен повешенным 29-летний житель Каслей Андрей Шамыгин. Он обвинялся в убийстве 10-летнего Вани Котова.
Как сообщили СМИ в Следственном управлении по Челябинской области, в настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.
Как уже сообщалось на нашем сайте, поиски мальчика велись почти месяц. В них были задействованы силовики и волонтёры. В них участвовали и жители нашего города.
Вчера родители Вани Котова приехали в нашу редакцию, чтобы через газету «Кыштымский рабочий» поблагодарить всех, кто помогал и поддерживал их.
Ваню похоронили 11 июля. Следователи обнаружили его тело в огороде одного из частных домов в ста метрах от дома Котовых. Житель Каслей Андрей Шамыгин признался в убийстве и указал место в огороде, где закопал труп мальчика. Вскоре подозреваемому предъявили обвинение в убийстве и арестовали на два месяца.
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