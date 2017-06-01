Губернатор Борис Дубровский объявил о вознаграждении в один миллион рублей за достоверную информацию о местонахождении Вани Котова из Каслей

Автор: КР от Сегодня, 14:30 Категория: Происшествия

По обращению начальника Главного управления МВД России по Челябинской области генерал-лейтенанта полиции Андрея Сергеева губернатором Челябинской области Борисом Дубровским принято решение о выделении денежного вознаграждения за предоставление информации, способствующей розыску десятилетнего жителя Каслей Ивана Котова, либо предоставления достоверных сведений о лицах, совершивших в отношении него преступление.

Если кому-то известна информация о местонахождении Ивана Котова, просьба сообщать по телефонам:

ГУ МВД России по Челябинской области (351) 733-12-21, 268-85-24 или 02;

ОМВД России по Каслинскому району - (35149) 2-21-44, 999-371-06-34;

Следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области (351) 728-58-07, 265-91-10.

Ваня Котов 14 июня ушёл из дома и до сих пор о нём ничего неизвестно. К поиску мальчика привлечены силы полиции, МЧС, Росгвардии, волонтёры. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту «Убийство малолетнего». Расследование находится на личном контроле главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

В поисках Вани были задействованы полицейские, волонтёры и спасатели из Кыштыма. Как сказал сайту «КР» пресс-секретарь отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, кыштымские спасатели прочесали лесной массив в окрестностях всего Каслинского района и Кыштыма, обследовали дно озера Светлое, но всё безрезультатно.