Жители Кыштыма выпустят в небо шары в день рождения Вани Котова из Каслей

Автор: КР от Сегодня, 09:52 Категория: Общество

Вчера жители Каслей простились с десятилетним Ваней Котовым, который пропал почти месяц назад. Как уже сообщалось на нашем сайте, к исчезновению мальчика оказался причастен 29-летний трижды судимый Андрей Ш. Подозреваемого арестовали на два месяца.

По версии следствия, 14 июня подозреваемый, который проживал всего в ста метрах от дома Котовых, заманил мальчика в свой дом. Затем он жестоко расправился с ребёнком: на голове Вани обнаружили следы не менее четырёх ударов обухом топора по голове. Вполне возможно, что над школьником было совершено ещё и сексуальное насилие. Но точный ответ на этот вопрос даст судебно-медицинская экспертиза. После убийства мужчина закопал труп у себя в огороде.

Вчера сотни каслинцев проводили Ваню Котова в последний путь. А ближе к полуночи в социальной группе «Мы из Кыштыма» появился пост. Жительница нашего города Надежда Бокарева предложила поддержать идею жителей Каслей о том, как отпраздновать день рождения Вани: 22 июля ему исполнилось бы 11 лет. День рождения был его самым любимым праздником. Каслинцы предложили запустить в этот день в небо воздушные шары.

«Вы только представьте себе, если он нас видит, сколько радости будет в его детских глазах!» – говорится в сообщении.

Идею поддержали уже более 20 кыштымцев. Все они единогласно написали о том, что готовы в этот день в 12 часов прийти на площадь перед ДК «Победа» и одновременно запустить в небо разноцветные шары.

Группа «Мы из Кыштыма» готова за свой счёт приобрести часть шаров. На это будет выделено около двух тысяч рублей.