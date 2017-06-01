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Жители Кыштыма подключились к поискам десятилетнего Вани Котова из Каслей

Автор: КР от Сегодня, 09:37 Категория: Происшествия

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В Каслинском районе и его окрестностях шестой день не прекращаются поиски Вани Котова. В полицию об его исчезновении заявила мать. По её словам, 14 июня в десять часов утра он уехал в школьную библиотеку, и с того времени о мальчике ничего неизвестно.

 

В его поисках задействованы более сотни полицейских, спасатели, волонтёры. Ежедневно в Касли отправляются и жители нашего города. В группе «Мы из Кыштыма» то и дело появляются сообщения такого рода: «Выезжаю в Касли на поиски Вани Котова. Возьму с собой ещё двоих».

 

Вчера вечером житель нашего города Антон Клевин написал в группе: «Вот только вернулся из Каслей. Десять часов искали пацана, ходили группами, но хороших новостей пока нет. С утра волонтёров было не так много, но после обеда стали стягиваться десятками. Формировались в штабе на группы, брали по карте не пройденный участок, прочёсывали место, возвращались, отчитывались, перекусили и на новое место. Молодцы все, кто приходил за листовками – по всему городу расклеили. Кто воду, кто скотч, кто репелленты привозил. Один баллон репеллента уходил за пару часов. Клещей почти каждый с одежды снимал. Женщины пироги горячие приносили. Окрошку прямо в штабе настругали. Обменивались новостями, каждую зацепку пытались раскрутить. Но пока результата нет((( Автомобилисты с видеорегистраторами, может, кто ездил с 14 июня по сегодняшний день в районе Каслей, по возможности просмотрите записи. Может, ваши друзья, родственники ездили там с регистратором? Нужна хоть какая-нибудь зацепочка».

 

Поиски Вани Котова под личный контроль взял руководитель Следственного Управления России по Челябинской области Денис Чернятьев.

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