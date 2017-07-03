Обнаружен труп пропавшего Вани Котова

Автор: КР от Вчера, 16:43 Категория: Происшествия

Случилось то, во что не хотели и боялись верить тысячи россиян, переживавших за судьбу пропавшего 10-летнего Вани Котова из Каслей. Мальчик исчез по дороге в школьную библиотеку днём 14 июня.

Ни волонтёры, среди которых были и жители Кыштыма, ни сотрудники МЧС и МВД, ни кинологи с собаками в течение двух с лишним недель не смогли найти никаких следов ребёнка и его велосипеда. Не помогли и экстрасенсы, выдвигавшие одну версию за другой и утверждавшие, что Ваня жив. В какой-то момент подозрение общественности пало на родителей мальчика. Неизвестные избили его отца и разбили окна в доме Котовых.

В первые же дни после исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи отрабатывали всех ранее судимых лиц, проживающих в том районе, где пропал Иван. Более 100 человек прошли проверку на детекторе лжи. Так в поле зрения оперативников попал трижды судимый за кражу, грабёж и наркотики 29-летний Андрей Шамыгин. Освободившийся из мест лишения свободы в октябре 2016-го житель Озёрска в интернете познакомился с женщиной из города Касли и переехал к ней. Сожители обосновались в доме, который располагается всего в 100 метрах от дома Котовых – прямо по направлению к школе. Шамыгин странно вёл себя во время проверки на детекторе лжи, а сразу после неё попытался скрыться. После задержания подозреваемый признался в убийстве и показал следственной группе место захоронения Вани Котова – в огороде на берегу реки. По информации из неофициальных источников, труп мальчика был раздет ниже пояса, расчленён. На голове обнаружены следы ударов тяжёлым предметом.

Официальные версии гибели школьника пока не разглашаются. По всей видимости Шамыгин под благовидным предлогом заманил его в дом. Экспертиза покажет, имело ли место изнасилование. Судя по странице подозреваемого ВКонтакте, он состоял сразу в нескольких группах, объединяющих людей, склонных к сексуальным извращениям.

Следственные действия продолжаются. Оперативники проверяют сожительницу Шамыгина на предмет ее соучастия в преступлении. Дом, в котором обретался Шамыгин со своей женщиной, как и его самого, полиция вынуждена ограждать от разъярённой толпы, готовых растерзать предполагаемого убийцу мальчика, которому 22 июля исполнилось бы 11 лет.