В Кыштым приехали родители Вани Котова, чтобы через газету поблагодарить жителей нашего города за помощь в поисках сына

Автор: КР от Сегодня, 13:30 Категория: Общество

Сегодня утром в редакции «Кыштымского рабочего» все заново пережили трагедию, случившуюся в каслинской семье, потерявшей младшего ребёнка. Супруги Ольга и Алексей вместе с 15-летним сыном Кириллом специально приехали в Кыштым, чтобы выразить благодарность тем, кто приянл активное участие в поисках Вани.

Напомним, 10-летний Ваня Котов пропал – он уехал из дома на велосипеде в библиотеку. Почти месяц волонтёры, спасатели и представители силовых структур прочёсывали лесной массив, карьеры и озёра Каслинского района. В поисках были задействованы водолазы кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области. Волонтёры из нашего города на автомобилях и квадроциклах объезжали окрестности Каслей и Кыштыма.

Как оказалось, всё это время мальчика уже не было в живых. Его расчленённый труп обнаружили в огороде одного из частных домов, расположенного всего в ста метрах от дома семьи Котовых. 29-летнему жителю Каслей Андрею Шамыгину уже предъявлено обвинение в убийстве, он арестован на два месяца. Каслинцы требуют для него пожизненного срока.

Ваню Котова похоронили в закрытом гробу 11 июля. К дому, где обнаружили его тело, неравнодушные люди до сих несут цветы и игрушки. Сюда приезжают и кыштымцы.

– К сожалению, я не знаю фамилии этих женщин, но нас очень поддержали жительницы вашего города Василина, Екатерина и Елена, – сказала сайту «КР» Ольга Александровна Котова. – Они не только каждый день приезжали на поиски Ванечки, но и были на его похоронах, и теперь приезжают, чтобы поддержать нас. Мы благодарны губернатору Челябинской области Борису Александровичу Дубровскому за участие. Огромное спасибо директору Каслинского чугунолитейного завода, где мы с мужем работаем, – Николаю Васильевичу Пащенко и всем, с кем мы работаем. Мы благодарны за моральную и материальную поддержку всей администрации Каслинского района.

Коллектив редакции газеты «Кыштымский рабочий» передал семье Котовых пять тысяч рублей.

На этой неделе кыштымцы предложили провести акцию в день рождения Вани Котова: 22 июля ему исполнилось бы 11 лет. Пользователи социальной группы «Мы из Кыштыма» предлагают собраться у ДК «Победа» и запустить в небо разноцветные шары. Эту идею уже поддержали десятки человек.

– Жители Каслей тоже хотят таким же образом поздравить Ваню с днём рождения, – говорит Ольга Котова. – Нам нравится такая идея. Многие собираются прийти в этот день к нашему дому, чтобы запустить в небо шары. Мы с мужем и старшим сыном тоже это сделаем.

А уже на следующий день после дня рождения Вани его родным и близким вновь придётся собраться по скорбному случаю: 23 июля исполнится 40 дней, как перестало биться сердце этого улыбчивого мальчика.