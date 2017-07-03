В Кыштым приехали родители Вани Котова, чтобы через газету поблагодарить жителей нашего города за помощь в поисках сына
Автор: КР от Сегодня, 13:30 Категория: Общество
Сегодня утром в редакции «Кыштымского рабочего» все заново пережили трагедию, случившуюся в каслинской семье, потерявшей младшего ребёнка. Супруги Ольга и Алексей вместе с 15-летним сыном Кириллом специально приехали в Кыштым, чтобы выразить благодарность тем, кто приянл активное участие в поисках Вани.
Напомним, 10-летний Ваня Котов пропал – он уехал из дома на велосипеде в библиотеку. Почти месяц волонтёры, спасатели и представители силовых структур прочёсывали лесной массив, карьеры и озёра Каслинского района. В поисках были задействованы водолазы кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области. Волонтёры из нашего города на автомобилях и квадроциклах объезжали окрестности Каслей и Кыштыма.
Как оказалось, всё это время мальчика уже не было в живых. Его расчленённый труп обнаружили в огороде одного из частных домов, расположенного всего в ста метрах от дома семьи Котовых. 29-летнему жителю Каслей Андрею Шамыгину уже предъявлено обвинение в убийстве, он арестован на два месяца. Каслинцы требуют для него пожизненного срока.
Ваню Котова похоронили в закрытом гробу 11 июля. К дому, где обнаружили его тело, неравнодушные люди до сих несут цветы и игрушки. Сюда приезжают и кыштымцы.
– К сожалению, я не знаю фамилии этих женщин, но нас очень поддержали жительницы вашего города Василина, Екатерина и Елена, – сказала сайту «КР» Ольга Александровна Котова. – Они не только каждый день приезжали на поиски Ванечки, но и были на его похоронах, и теперь приезжают, чтобы поддержать нас. Мы благодарны губернатору Челябинской области Борису Александровичу Дубровскому за участие. Огромное спасибо директору Каслинского чугунолитейного завода, где мы с мужем работаем, – Николаю Васильевичу Пащенко и всем, с кем мы работаем. Мы благодарны за моральную и материальную поддержку всей администрации Каслинского района.
Коллектив редакции газеты «Кыштымский рабочий» передал семье Котовых пять тысяч рублей.
На этой неделе кыштымцы предложили провести акцию в день рождения Вани Котова: 22 июля ему исполнилось бы 11 лет. Пользователи социальной группы «Мы из Кыштыма» предлагают собраться у ДК «Победа» и запустить в небо разноцветные шары. Эту идею уже поддержали десятки человек.
– Жители Каслей тоже хотят таким же образом поздравить Ваню с днём рождения, – говорит Ольга Котова. – Нам нравится такая идея. Многие собираются прийти в этот день к нашему дому, чтобы запустить в небо шары. Мы с мужем и старшим сыном тоже это сделаем.
А уже на следующий день после дня рождения Вани его родным и близким вновь придётся собраться по скорбному случаю: 23 июля исполнится 40 дней, как перестало биться сердце этого улыбчивого мальчика.
Комментарии
Кыштым временно останется без воды – того требует технический прогресс (Горожанин)
Администрация, наконец-то, занялась контролем социально-значимых проектов и предприятий - это, безусловно, прогресс. >>>
В Кыштым поступят деньги из областного бюджета на ряд важных проектов (Горожанин)
Очень хочется верить, что эти 10 млн дойдут до наших дворов. Действительно - зачем Кыштыму дороги? >>>
Кыштым временно останется без воды – того требует технический прогресс (Radishev)
Не понял смысла названия статьи, причём тут монтаж водораспределительного устройства и прогресс. >>>
В Кыштыме на улице Интернационала выявился новый аварийный участок на теплосети (Кирилл Мазур)
это не проблема ! >>>
В Кыштыме полтысячи человек организовали собственное дело при содействии центра занятости (Кирилл Мазур)
"низкий уровень безработицы" ! если бы за вранье расстреливали , чинуш бы поубавилось ! >>>
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