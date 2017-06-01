В Кыштыме будут судить мужчину, обворовавшего своего родственника

Автор: КР от Сегодня, 10:01 Категория: Происшествия

Прокуратура направила сегодня в Кыштымский городской суд уголовное дело в отношении 46-летнего жителя нашего города. Он обвиняется в краже, совершённой с незаконным проникновением в жилище.

Две недели назад в полицию обратился владелец одного из частных домов на улице Луначарского. Он ненадолго отлучился, оставив входную дверь открытой. В это время из его дома была похищена сумка с документами, телефоном и деньгами. Ущерб составил 13 тысяч рублей.

Полиция задержала подозреваемого по горячим следам. Им оказался 46-летний родственник потерпевшего.

Как сказал сайту «КР» и. о. прокурора города Кыштыма Константин Паутов, мужчина ранее не судим, работает, женат. В момент совершения преступления он был подвыпившим. Кыштымцу грозит до шести лет лишения свободы.