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В Кыштыме будут судить эксгибициониста, напугавшего двух школьниц

Автор: КР от Сегодня, 09:58 Категория: Происшествия

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Прокуратура направила в Кыштымский городской суд в отношении 42-летнего жителя нашего города. Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера.

 

Как сказал сайту «КР» заместитель прокурора города Александр Табаков, в январе прошлого года в одном из домов на улице Интернационала мужчина продемонстрировал свои гениталии двум ученицам начальных классов. Девочки рассказали обо всём родителям. Сначала они не стали подавать заявление в полицию, но спустя несколько месяцев девочки снова увидели всё того же эксгибициониста.

 

Подозреваемый задержан. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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