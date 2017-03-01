В Кыштыме будут судить эксгибициониста, напугавшего двух школьниц
Автор: КР от Сегодня, 09:58 Категория: Происшествия
Прокуратура направила в Кыштымский городской суд в отношении 42-летнего жителя нашего города. Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера.
Как сказал сайту «КР» заместитель прокурора города Александр Табаков, в январе прошлого года в одном из домов на улице Интернационала мужчина продемонстрировал свои гениталии двум ученицам начальных классов. Девочки рассказали обо всём родителям. Сначала они не стали подавать заявление в полицию, но спустя несколько месяцев девочки снова увидели всё того же эксгибициониста.
Подозреваемый задержан. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
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