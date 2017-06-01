Подвыпивший житель Кыштыма обворовал своего родственника
Автор: КР от Сегодня, 10:25 Категория: Происшествия
В полицию с заявлением о краже обратился владелец одного из частных домов на улице Луначарского. Он ненадолго отлучился, оставив входную дверь открытой. В это время из дома была похищена сумка с документами, телефоном и деньгами. Ущерб составил 13900 рублей.
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Им оказался 46-летний родственник потерпевшего. Всё, кроме денег, он вернул. Известно, что мужчина ранее не судим, работает, женат. В момент совершения преступления он был подвыпившим. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Кыштымцу грозит до шести лет лишения свободы, однако не исключено, что родственники разрешат конфликт мирным путём.
Комментарии
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