Подвыпивший житель Кыштыма обворовал своего родственника

Автор: КР от Сегодня, 10:25 Категория: Происшествия

В полицию с заявлением о краже обратился владелец одного из частных домов на улице Луначарского. Он ненадолго отлучился, оставив входную дверь открытой. В это время из дома была похищена сумка с документами, телефоном и деньгами. Ущерб составил 13900 рублей.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Им оказался 46-летний родственник потерпевшего. Всё, кроме денег, он вернул. Известно, что мужчина ранее не судим, работает, женат. В момент совершения преступления он был подвыпившим. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Кыштымцу грозит до шести лет лишения свободы, однако не исключено, что родственники разрешат конфликт мирным путём.