Охотник из Кыштыма, хранивший полкилограмма пороха «на всякий случай», может отправиться за решётку

Автор: КР от Вчера, 12:24 Категория: Происшествия

Прокуратура города направила в суд уголовное дело в отношении жителя Кыштыма 1950 года рождения. Во время одного из рейдов полиция нашла в его доме полкилограмма пороха. По факту незаконного хранения взрывчатого вещества возбуждено уголовное дело.

– Раньше этот мужчина занимался охотой, – сказал сайту «КР» заместитель прокурора города Константин Паутов. – В 2010 году у него истёк срок действия лицензии на охотничье ружьё, и он сдал оружие. А вот порох почему-то решил оставить.

Кыштымцу грозит до пяти лет лишения свободы.