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В Кыштыме серийный вор с кем пил, того и обворовал

Автор: КР от Сегодня, 09:29 Категория: Происшествия

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Прокуратура направила в Кыштымский городской суд уголовное дело в отношении безработного 42-летнего жителя нашего города. Он обвиняется в серии краж, в том числе с незаконным проникновением в жилище.

 

– С кем он вместе пил, тех и обворовывал, – сказал сайту «КР» заместитель прокурора Константин Паутов. – У двух своих знакомых он украл ключи от квартиры и от гаража. Позже проник в квартиру одного из них и похитил два сотовых телефона и монитор, у другого вынес из гаража электроинструмент.

 

Ко всему прочему он украл ещё и велосипед «Форвард» из подъезда одного из многоквартирных домов.

 

Общая сумма ущерба составила 16 880 рублей. Ранее несудимому кыштымцу грозит до шести лет лишения свободы.

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