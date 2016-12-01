Житель Кыштыма в один день и обворовал, и ограбил своих земляков

Автор: КР от Вчера, 15:39 Категория: Происшествия

Прокуратура направила в Кыштымский городской суд уголовное дело в отношении 40-летнего Виталия Ш., который обвиняется в краже и грабеже. Причём оба преступления неработающий и неоднократно судимый за кражи и грабежи мужчина совершил в один день.

Как сказал сайту «КР» заместитель прокурора города Александр Табаков, во время распития спиртного 29 октября он украл планшет у своего знакомого. А ночью напал на женщину возле дома № 29 на улице Ленина. Угрожая расправой, он выхватил у неё сумку. Ущерб составил 3800 рублей.

И это притом, что он отбывает условный срок за ранее совершённую кражу. Теперь ему грозит реальное лишение свободы до девяти лет.