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В Кыштыме мужчина, который пытался обчистить храм почти на миллион рублей, пробудет под стражей до самого приговора

Автор: КР от Сегодня, 14:45 Категория: Происшествия

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Прокуратура города направила в суд уголовное дело по статье «Покушение на грабёж в крупном размере» в отношении жителя города Челябинска Ш. В марте он пытался ограбить храм Рождества Христова, расположенный на улице Ленина в Кыштыме.

 

– Он хотел похитить золотые украшения, которые верующие преподносят иногда к иконе Казанской Божией Матери, – сказал заместитель прокурора города Константин Паутов. – Общая сумма украшений составляет порядка 750 тысяч рублей. Реализовать злой умысел ему помешала одна из работниц храма, которая и позвала на помощь.

 

Незваного гостя задержали и передали сотрудникам полиции. С того дня он находится под стражей.

 

Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до десяти тысяч рублей.

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