В Кыштыме беженца с Украины осудили за грабёж
Автор: КР от Сегодня, 12:58 Категория: Происшествия
Кыштымский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 32-летнего уроженца Донецкой области Андрея Строганова
В мае прошлого года он приехал из Челябинска в наш город и попытался совершить грабёж в храме Рождества Христова. Мужчина ворвался в иконную лавку и, угрожая пневматическим пистолетом, потребовал продавца отдать ему золотые украшения. Женщина стала звать на помощь и, недолго думая, огрела незваного гостя вазой по голове. Тот разбил витрину и попытался схватить украшения общей стоимостью в 200 тысяч рублей, но в этот момент был задержан служителями храма. Они и передали грабителя полиции.
Как сказал сайту «КР» помощник прокурора Михаил Веденин, обвиняемый в грабеже до последнего не признавал свою вину.
– Он пытался убедить суд в том, что не хотел воровать украшения, а собирался рассыпать их по полу, вознеся таким образом дань богу, – говорит Михаил Сергеевич. – И даже утверждал, что действует по библейским законам.
Оказалось, уроженец Украины не случайно присмотрел для своего преступления именно в кыштымский храм. В 2014 году Строганов некоторое время жил в пункте временного размещения для беженцев с Украины, размещённом на базе комплексного центра социального обслуживания населения.
Суд приговорил его к четырём годам и шести месяцам отбывания наказания в колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.
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