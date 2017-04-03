В Кыштыме беженца с Украины осудили за грабёж

Автор: КР от Сегодня, 12:58 Категория: Происшествия

Кыштымский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 32-летнего уроженца Донецкой области Андрея Строганова

В мае прошлого года он приехал из Челябинска в наш город и попытался совершить грабёж в храме Рождества Христова. Мужчина ворвался в иконную лавку и, угрожая пневматическим пистолетом, потребовал продавца отдать ему золотые украшения. Женщина стала звать на помощь и, недолго думая, огрела незваного гостя вазой по голове. Тот разбил витрину и попытался схватить украшения общей стоимостью в 200 тысяч рублей, но в этот момент был задержан служителями храма. Они и передали грабителя полиции.

Как сказал сайту «КР» помощник прокурора Михаил Веденин, обвиняемый в грабеже до последнего не признавал свою вину.

– Он пытался убедить суд в том, что не хотел воровать украшения, а собирался рассыпать их по полу, вознеся таким образом дань богу, – говорит Михаил Сергеевич. – И даже утверждал, что действует по библейским законам.

Оказалось, уроженец Украины не случайно присмотрел для своего преступления именно в кыштымский храм. В 2014 году Строганов некоторое время жил в пункте временного размещения для беженцев с Украины, размещённом на базе комплексного центра социального обслуживания населения.

Суд приговорил его к четырём годам и шести месяцам отбывания наказания в колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.