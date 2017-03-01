В Кыштыме гастролёра, который пытался ограбить храм Рождества Христова, заключили под стражу
Автор: КР от Сегодня, 13:53 Категория: Происшествия
Сегодня Кыштымский городской суд избрал меру пресечения 33-летнему обвиняемому в покушении на грабёж. Как уже сообщалось на нашем сайте, в минувший понедельник в храме Рождества Христова двое мужчин из Челябинска, приехавшие в наш город на такси, пытались украсть золотые украшения, висевшие за стеклом Казанской иконы Божией Матери.
Как сказал сайту «КР» помощник прокурора города Михаил Веденин, обвинение в покушении на грабёж предъявлено только одному из подозреваемых. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.
Уже завтра мужчина отправится в СИЗО города Златоуста. Он уже ранее судим, два года назад отбыл срок за сбыт наркотиков.
Что касается его приятеля, то он, по предварительной версии, не причастен к совершению преступления и проходит по данному уголовному делу свидетелем.
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