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В Кыштыме гастролёра, который пытался ограбить храм Рождества Христова, заключили под стражу

Автор: КР от Сегодня, 13:53 Категория: Происшествия

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Сегодня Кыштымский городской суд избрал меру пресечения 33-летнему обвиняемому в покушении на грабёж. Как уже сообщалось на нашем сайте, в минувший понедельник в храме Рождества Христова двое мужчин из Челябинска, приехавшие в наш город на такси, пытались украсть золотые украшения, висевшие за стеклом Казанской иконы Божией Матери.

 

Как сказал сайту «КР» помощник прокурора города Михаил Веденин, обвинение в покушении на грабёж предъявлено только одному из подозреваемых. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.

 

Уже завтра мужчина отправится в СИЗО города Златоуста. Он уже ранее судим, два года назад отбыл срок за сбыт наркотиков.

 

Что касается его приятеля, то он, по предварительной версии, не причастен к совершению преступления и проходит по данному уголовному делу свидетелем.

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