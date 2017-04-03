У жителя Кыштыма полицейские изъяли ружьё, патроны и порох

Автор: КР от Сегодня, 11:17 Категория: Происшествия

Прокуратура направила в Кыштымский городской суд уголовное дело в отношении 63-летнего жителя нашего города. Он обвиняется в совершении сразу двух преступлений - "Незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов" и "Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ".

Как пояснил сайту «КР» заместитель прокурора города Константин Паутов, в марте этого года мужчина купил у знакомого обрез гладкоствольного охотничьего ружья, несколько патронов и порох. За всё про всё он выложил 500 рублей.

Через несколько дней к нему домой с обыском нагрянули полицейские. Весь незаконно приобретённый арсенал был изъят, а на его владельца заведены уголовные дела.

В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде. За незаконное хранение ружья и боеприпасов предусмотрено наказание до четырёх лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей, за незаконное хранение взрывчатых веществ – до пяти лет лишения свободы со штрафом до 100 тысяч рублей.