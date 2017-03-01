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Цыганский налёт. В Кыштыме грабители замахнулись на святое золото

Автор: КР от Вчера, 16:33 Категория: Происшествия

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Сегодня около полудня в храме Рождества Христова произошло ЧП. Два цыгана из Челябинска, приехавшие в наш город на такси, пытались украсть золотые украшения, висевшие за стеклом Казанской иконы Божией Матери. Некоторые прихожане, которым помогли молитвы к этой святой, таким образом благодарят её.

 

Снять икону со стены не удалось – по словам настоятеля храма отца Иоанна, все изображения ликов надёжно прикручены к стенам, и без специального инструмента к ним не подступиться. Но злоумышленники разбили стекло.

 

Это заметила бухгалтер церкви – она и перегородила дорогу машине, на которой намеревались скрыться озолотившиеся напарники. Задержать грабителей ей помог один из посетителей храма – житель Озёрска. Их передали подоспевшим работникам отдела вневедомственной охраны. 

 

Как сообщил сайту «КР» начальник городской полиции Юрий Ерёмин, оба подозреваемых сейчас находятся под стражей. И тот, и другой ранее судимы, причём один из них освободился из мест лишения свободы меньше двух недель назад. Он отбывал наказание за разбой.

 

Ведётся доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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