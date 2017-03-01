Цыганский налёт. В Кыштыме грабители замахнулись на святое золото

Городская афиша

25 марта

В спортивном зале ФСК (улица Малышева, 60) состоятся зональные соревнования по баскетболу среди юношей в зачёт спартакиады Челябинской области "Олимпийские надежды Южного Урала - 2017". Состязания продлятся с 9 до 15 часов 25 и 26 марта.

Начало в 9 часов.

25 марта

В ДК металлургов состоится областной конкурс театральных коллективов "Две маски"

начало в 12 часов

24 марта

В актовом зале администрации Кыштымского городского округа состоится вручение паспортов кыштымцам, достигшим 14-летнего возраста.



23 марта

В актовом зале администрации Кыштымского городского округа состоятся публичные слушания по утверждению проекта планировки и межевания полосы отвода под объект "Газоснабжение жилых домов по улицам Карла Либкнехта, Механическая, Юлии Ичёвой, Свердлова в городе Кыштыме Челябинской области".

Начало в 15 часов.

21 марта

В читательском клубе "Абажур" состоится литературно-музыкальная встреча "Стихами душу сберегая..." В ней примут участие поэты из города Озёрска. Место проведения мероприятия - Центральная городская библиотека имени Бориса Швейкина.

Начало в 13 часов.