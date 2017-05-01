В Кыштыме за получение взяток будут судить экс-начальницу почтового отделения
Автор: КР от Сегодня, 12:37 Категория: Происшествия
Прокуратура Города Кыштыма направила в мировой суд уголовное дело в отношении 26-летней теперь уже бывшей начальницы почтового отделения в микрорайоне Дальняя Дача. В ходе предварительного расследования установлена её причастность обвиняемой к двум эпизодам получения взятки.
Как сказал сайту «КР» заместитель прокурора города Константин Паутов, 20 октября прошлого года руководитель получила от представителя одного из дилерских центров Челябинска по продаже автомобилей две с половиной тысячи рублей за то, чтобы почтальоны распространили рекламные листовки. При этом договор с Почтой России заключён не был. Спустя неделю начальник почты получила от челябинца ещё одну тысячу рублей. Однако во второй раз факт получения взятки был зафиксирован сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями межмуниципального отела МВД России «Кыштымский».
Уличённая в совершении преступления женщина уволилась, но свою вину так и не признала. На неё завели уголовное дело по статье «Получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей». Ей грозит до одного лишения свободы.
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