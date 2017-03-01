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В Кыштыме будут судить работников ГИБДД, вымогавших взятку

Автор: КР от Сегодня, 09:58 Категория: Происшествия

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Сегодня прокуратура направила в Кыштымский городской суд уголовное дело в отношении троих, теперь уже бывших, работников областного ГИБДД.

 

С 20 августа по 5 сентября прошлого года они вымогали взятку у жительницы Аргаяшского района за не составление в отношении её и мужа административных протоколов по статье 12.7 – «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления».

 

– Автовладелица передала управление автомобилем своему супругу, – сказал сайту «КР» заместитель прокурора города Александр Табаков. – Он не имел права садиться за руль, поскольку состоит на учёте у врача-нарколога с диагнозом «наркомания».

 

Женщине грозило лишение водительских прав. Однако работники ГИБДД стали вымогать у неё взятку в 30 тысяч рублей в обмен на не составление протокола. В тот же день полицейские вынудили отдать им в качестве залога паспорт, водительское удостоверение и золотые серьги стоимостью свыше 20 тысяч рублей. После инцидента пострадавшая обратилась в отдел собственной безопасности областного ГИБДД.

 

–  Спустя две недели она должна была передать им деньги на территории Кыштымского городского округа, а именно – в районе Дальней Дачи, – пояснил Табаков. – В условленное место приехали не сами госавтоинспекторы, а посредники, которые, кстати, и знать не знали, в какую авантюру их втягивают. В момент передачи 10 тысяч рублей посредники были задержаны, а после удалось выйти и на самих заказчиков.

С 5 сентября все трое подозреваемых находятся под стражей. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Получения взятки», «Превышение должностных полномочий», «Похищение документов». Обвиняемым грозит от 6 до 12 лет лишения свободы со штрафом, равным 60-кратному размеру взятки.

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