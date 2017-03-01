В Кыштыме будут судить подростков, пытавшихся похитить автомобиль
Автор: КР от Сегодня, 11:16 Категория: Происшествия
Прокуратура города направила в Кыштымский городской суд уголовное дело в отношении троих воспитанников центра помощи детям из города Озёрска. Они обвиняются в покушении на кражу с причинением значительного ущерба.
Как пояснил сайту «КР» заместитель прокурора города Константин Паутов, в декабре 2015 года подростки решили похитить автомобиль «Ока», припаркованный во дворе одного из многоквартирных домов. По их словам, они хотели продать машину по запчастям.
Однако троицу спугнули прохожие, и похитить «Оку» им не удалось. Тем не менее, это не освободило их от уголовной ответственности. Несовершеннолетним грозит до пяти лет лишения свободы.
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