В Кыштыме работница одного из магазинов в прямом смысле выбила долг из своей напарницы. Ей грозит срок за самоуправство

Автор: КР от Вчера, 16:28 Категория: Происшествия

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 33-летней жительницы нашего города. Она обвиняется в самоуправстве с применением насилия.

Как сказал сайту «КР» заместитель прокурора Константин Паутов, продавец одного из магазинов набрала в долг продуктов почти на пять тысяч рублей, а затем уволилась. Возмещать недостачу в кассе пришлось её напарнице. После этого женщина более полугода безуспешно пыталась добиться возврата долга.

В декабре она пришла к своей бывшей коллеге домой, набросилась на неё с кулаками и забрала телевизор стоимостью в десять тысяч рублей. По данному факту было возбуждено дело по статье «Самоуправство с применением насилия».

Телевизор возвращён пострадавшей, а обвиняемой, которая ранее не судима, грозит до пяти лет лишения свободы.