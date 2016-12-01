Прокуратура Кыштыма утвердила обвинительное заключение в отношении банды угонщиков

Автор: КР от Вчера, 14:37 Категория: Происшествия

Прокуратура города Кыштыма направила в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы, промышлявшей угонами автомобилей для последующей продажи по запчастям.

Трое жителей Каслей в возрасте от 20 до 23 лет приехали в Кыштым 18 августа. За одну ночь они пытались похитить четыре отечественные легковушки, припаркованные во дворах жилых районов и не оборудованные системами сигнализации. Визитёрам приглянулись ВАЗ-21043 возле дома № 106 на улице Республики, ВАЗ-2107 у дома № 5 на Кооперативной, ВАЗ-2106 и ВАЗ-2104 в микрорайоне Нижнего Кыштыма.

– В одном месте угонщиков спугнули, в другом машина не завелась, – сказал сайту «КР» заместитель прокурора Александр Табаков. – В результате им удалось похитить «семёрку» на улице Кооперативной.

В Каслях молодые люди разобрали автомобиль, но продать его по запчастям они не успели. Вся троица была задержана полицейскими Каслей и Кыштыма.

Все трое неженаты, официально трудоустроены. За кражу и покушение на кражу каждому грозит до пяти лет лишения свободы.