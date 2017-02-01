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В Кыштыме будут судить молодого человека, который сжёг автомобиль своей мачехи

Автор: КР от Сегодня, 10:39 Категория: Происшествия

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В прокуратуре города утверждено обвинительное заключение в отношении 29-летнего жителя Озёрска. Его отец со своей новой избранницей проживает в Кыштыме. В конце прошлого года сын крепко обиделся на него за то, что тот не приехал к его родной матери на день рождения.

                                     

– Молодой человек, по всей видимости, решил отомстить мачехе за то, что она увела отца из семьи, и не придумал ничего лучше, как сжечь её машину, – сказал сайту «КР» заместитель прокурора Константин Паутов. – Пасынок облил бензином припаркованный во дворе одного из частных домов «Форд» и поджёг его. Машина сгорела дотла. Ущерб составил 200 тысяч рублей.

 

На момент совершения преступления молодой человек был абсолютно трезв. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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