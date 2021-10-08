Кыштымец обогатил мошенников на крупную сумму, совершая покупку в интернете

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Житель Кыштыма 1990 года рождения на сайте бесплатных объявлений решил приобрести стройматериалы. Подобрав соответствующий цене и качеству товар, он связался с продавцом, который рассчитал стоимость и выслал счёт на оплату. Для оправки товара необходимо было внести 50% предоплаты.





Кыштымец оплатил более 88 тысяч рублей, но товар не получил, спустя время «продавец» перестал выходить на связь.





Сотрудники полиции напоминают, что один из популярных способов обмана, основанных на доверии, связан с размещением объявлений о продаже товаров в интернет-магазинах. Как правило, мошенники привлекают своих жертв заниженными ценами и выгодными предложениями и требуют перечисления предоплаты путём перевода денежных средств.