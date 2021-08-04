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Житель Кыштыма лишился более 100 тысяч рублей, совершая покупку в интернете

Сегодня, 16:30 Категория: Происшествия
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В дежурную часть полиции Кыштыма обратился местный житель 1985 года рождения с заявлением по факту совершения в отношении него мошеннических действий.

Мужчина пояснил, что на сайте бесплатных объявлений он нашёл информацию о выгодной покупке бруса и доски для строительства дома. Связался с продавцом, который посоветовал некую фирму, занимающуюся продажей дерева. Менеджер фирмы убедил мужчину перевести более 108 тысяч рублей для быстрой доставки товара.

Затем неизвестные сообщили заказчику, что у фирмы в данный момент некоторые трудности и поэтому оплаченный товар будет доставлен позже.

А спустя время мнимые продавцы перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальная санкция указанной части статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.

Во избежание подобных случаев сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность. Если вы хотите совершить покупку с помощью сети интернет – убедитесь, что сайт является официальным, не спешите переводить предоплату неизвестным вам людям. Помните, что сохранность ваших сбережений зависит, в том числе, и от принятых вами решений.

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Теги: Кыштым полиция мошенничество интернет покупка строительство

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