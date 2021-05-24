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Кыштымец лишился 20 тысяч рублей, покупая газовый котёл

Вчера, 10:04 Категория: Происшествия
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В полицию Кыштыма обратился местный житель с заявлением по факту мошенничества.

Мужчина решил приобрести газовый котел на одном из сайтов, который случайно нашёл в интернете. Подобрав соответствующий цене и качеству товар, он оставил заявку. Вскоре ему перезвонил якобы представитель интернет -магазина, который помог оформить заказ. Злоумышленник выслал договор, в котором было прописано, что для оправки товара необходимо внести 100% предоплату.

Кыштымец изучил отзывы о магазине и решился на покупку. Он оплатил 20 тысяч рублей, но товара не получил, а спустя время «продавец» и вовсе перестал выходить на связь.

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Теги: кыштым Полиция Кыштыма кража мошенничество мошенники

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