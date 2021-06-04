Кыштымцы вновь повелись на уловки мошенников

Сегодня, 17:00 Категория: Происшествия

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За одну неделю кыштымцы четыре раза попались на уловки мошенников.

На днях мужчина 1992 года рождения, желая приобрести на сайте бесплатных объявлений автомобиль, связался с одним из продавцов. Он перевел предоплату за понравившееся авто – 13 тысяч рублей, и продавец перестал выходить с ним на связь.

Ещё один житель нашего города решил купить телефон через одну из популярных соцсетей. Товар ему отправили по почте. Оплатив и вскрыв

посылку, молодой человек обнаружил в коробке дешёвую портативную колонку. Сумма ущерба составила почти 6 тысяч рублей.

Напомним, что совсем недавно мошенники обманули кыштымскую семью, которая хотела арендовать коттедж, и мужчину, который оплатил газовый котёл в несуществующем интернет-магазине.

Будьте бдительны и учитесь на чужих ошибках. Помните, что сохранность ваших сбережений зависит в том числе и от принятых вами решений.