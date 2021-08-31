Кыштымец лишился крупной суммы денег при покупке пиломатериалов через интернет

Вчера, 19:22 Категория: Происшествия

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В полицию Кыштыма поступило заявление от жителя Кыштыма 1972 года рождения, который стал жертвой мошенников.

Как сообщила сайту «КР» специалист группы по связям со СМИ МО МВД «Кыштымский» Анастасия Латыпова, мужчина лишился 34 тысяч рублей при покупке пиломатериалов в интернете. На сайте бесплатных объявлений он нашёл товар по привлекательной цене и связался с представителем компании по телефону.



Менеджер назвал другую стоимость товара, выше, чем в объявлении. Но покупателю и это было выгодно. Далее диалог продолжили в мессенджере, а не по телефону. Несмотря на то, что покупатель был осведомлён о разных видах мошенничества через интернет, у него не возникло никаких сомнений по поводу покупки товара, так как получил копию счёт-договора от организации-продавца. Поэтому внёс 100% предоплату, однако товара в срок не получил, а продавец перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция – лишение свободы на срок до 5 лет.



Сотрудники полиции напоминают, что при совершении покупки в интернете необходимо убедиться в существовании данного магазина. При общении с представителем сообщите, что находитесь в городе продавца или магазина и предложите забрать товар самовывозом и оплатить наличными в офисе. В случае категоричного отказа следует отказаться от покупки.