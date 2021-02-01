В полиции Кыштыма возбуждено очередное уголовное дело по факту мошенничества

1-02-2021, 14:57 Категория: Происшествия

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В межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» обратился мужчина 1976 года рождения с заявлением по факту совершения в отношении него мошеннических действий.

Со слов потерпевшего, он хотел приобрести товар на сайте интернет-магазина. Подобрав соответствующий цене и качеству товар, мужчина связался с продавцом и был уверен, что это не мошенник, поскольку не первый раз таким способом совершал покупку.

Мужчина оплатил товар, доставку и банковскую комиссию, после чего продавец якобы отправил ему посылку. Спустя время пострадавший получил сообщение от владельца аккаунта продавца, в котором тот сообщил, что его страницу взломали мошенники и никакого товара настоящий продавец ему не высылал.

Таким образом, доверчивый покупатель лишился 8 тысяч 300 рублей. Стоит отметить, что мужчина был ранее предупрежден, что так могут действовать мошенники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.