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Кыштымские спасатели нашли заблудившуюся в болотистой местности бабушку

Сегодня, 09:10 Категория: Происшествия
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Фото предоставлено поисково-спасательным отрядом "Дозор".

 

На поиски 75-летней жительницы Снежинска, которая заблудилась в болотистой местности Каслинского района, волонтёры поисково-спасательного отряда «Дозор» вышли вместе с кыштымским отрядом Поисково-спасательной службы Челябинской области.

 

Поиски бабушки продолжались несколько часов. За это время в тёмное время суток спасатели прошли около двух километров. Продрогшую замёрзшую пожилую женщину обогрели в лесной избе и напоили горячим чаем.

 

Спасатели предупреждают: не зная местности, не стоит в одиночку отправляться за грибами, клюквой и другими дарами леса. 

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Теги: Кыштым Снежинск Каслинский район бабушка поиски болото

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