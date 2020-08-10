Кыштымские спасатели нашли женщину, заблудившуюся в лесу

Вчера, 14:18 Категория: Происшествия

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Вчера, 10 августа, в 12 часов 30 минут дежурная смена кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области выезжала в район посёлка Кувалжиха. В лесном массиве заблудилась женщина 1986 года рождения.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь поисково-спасательной службы Марина Жонкина, спустя час пострадавшая была найдена в десяти километрах от посёлка и эвакуирована из леса. Медицинская помощь не потребовалась.