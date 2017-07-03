Спасатели Кыштыма всю ночь под проливным дождём искали заблудившихся в лесу женщину и девочку-подростка
Автор: КР от Вчера, 13:51 Категория: Происшествия
В ночь на минувшее воскресенье кыштымские спасатели пять часов под ливнем прочёсывали лес в окрестностях посёлка Северный. Как сказал сайту «КР» пресс-секретарь отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, женщина с 16-летней дочерью приехали из Челябинска навестить бабушку в посёлок Северный. Вечером они с собакой решили прогуляться до озера, но заблудились и ушли за речку Егозу. Поняв, что обратную дорогу им самостоятельно не найти, вызвали спасателей. Голодных и промокших до нитки, спасатели довезли их до посёлка.
А вчера днём в лесном массиве посёлка Слюдорудник заблудилась жительница нашего города. Вместе с мужем она доехала до Долгобродского водохранилища, а затем они разбрелись в поисках грибов. Женщина плутала и позвонила на экстренный номер 112. Спасатели нашли её довольно быстро. Всё это время у машины её ждал муж, который успел набрать полное ведро грибов. Он и не знал, что его жена заблудилась и вызвала спасателей.
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