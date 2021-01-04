Кыштымские спасатели нашли заблудившихся возле Крыльев Дракона лыжников

Вчера, 13:09 Категория: Происшествия

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Группу из пяти лыжников смогли найти и вернуть родителям спасатели Кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области. Молодые люди, оставив родителей в снятом на праздники домике, взяли напрокат лыжи и вышли к одной из местных достопримечательностей – скале Крылья Дракона.

Плохое знание местности сыграло злую шутку – прогулка перешла в разряд поиска дороги назад. В сгущающихся сумерках молодые люди успели связаться с родителями и передать им координаты, написанные на встреченном по пути баннере. И вновь допустили ошибку – продолжили искать путь самостоятельно.

В результате, когда спасатели вызванные обеспокоенными родственниками нашли указанный плакат, рядом с ним уже никого не было. Ещё три часа по следам в лесном массиве продолжались поиски заблудившихся. К 9 часам вечера молодых людей нашли и транспортировали до посёлка Слюдорудник к родителям.