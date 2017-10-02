Спасатели из Кыштыма вместе с волонтёрами искали ночью заблудившуюся в лесу бабушку

Автор: КР от Сегодня, 09:51 Категория: Происшествия

Сегодня в полночь в кыштымский отряд поисково-спасательной службы Челябинской области поступило сообщение из Единой дежурно-диспетчерской службы города Снежинска. В посёлке Аллаки Каслинского района потерялась 75-летняя жительница этого закрытого города.

Как сказал сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда Юрий Бегджиков, пятеро снежинцев поехали в соседний район на сбор клюквы. Вечером все разъехались по домам, но, как ни странно, пожилой женщины никто не спохватился. Тревогу забили её родственники, когда она не вернулась домой. На поиски тут же выехали бригада кыштымских спасателей и волонтёры из Снежинска.

– Бабушку нашли около двух часов ночи, – говорит Бегджиков. – В общей сложности она просидела в холодной болотной воде около восьми часов. Пострадавшая сильно замёрзла, однако от медицинской помощи отказалась. Мы напоили её горячим чаем и дали тёплые сухие вещи.

Заблудившуюся ягодницу передали родственникам.