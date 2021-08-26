Жительница Кыштыма совершила более 15 денежных переводов мошенникам

Вчера, 13:53 Категория: Происшествия

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В полицию Кыштыма обратилась 41-летняя женщина с заявлением о мошенничестве.

Со слов потерпевшей, ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Позвонили с целью прекратить несанкционированное списание денежных средств с банковского счёта заявительницы. Ей пояснили, что для того, чтобы обезопасить банковский счёт от мошенников необходимо сначала поговорить с сотрудником полиции.

Вскоре жительнице Кыштыма позвонил лжеполицейский, уточнил, имеются ли у неё банковские карты и суть проблемы. Никаких персональных данных он не запрашивал. После разговора женщина проверила через интернет номер телефона, с которого ей звонил неизвестный. Номер принадлежал отделу полиции, что вызвало доверие к незнакомцу.

Затем сотрудник службы безопасности банка перезвонил и убедил женщину отправиться в банк. Следуя указаниям злоумышленника, она оформила кредит на сумму 246 тысяч рублей. Деньги получила наличными. Затем с ней снова связался незнакомец и веле пройти к банкомату.

Доверчивая женщина под диктовку мошенника осуществила более 15 переводов денежных средств на разные номера телефонов общей суммой 190 тысяч рублей.

Спустя время наша землячка осознала, что стала очередной жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальная санкция указанной части статьи – лишение свободы на срок до 5 лет.