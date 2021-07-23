Мошенники похитили у кыштымского пенсионера почти 40 тысяч рублей

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В полицию Кыштыма обратился 71-летний житель нашего города с заявлением о хищении денег с его банковской карты.

Со слов потерпевшего, ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка. Цель их звонка – прекратить несанкционированное списание денежных средств с банковской карты. Мужчине пояснили, что для этого необходимо продиктовать им коды, которые будут направлены в смс. Он доверился звонившим и выполнил их указание.

Спустя время кыштымец заметил, что с его карты было списано 39 990 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».