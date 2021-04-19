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Жительница Кыштыма отдала мошенникам почти 120 тысяч рублей

Вчера, 10:13 Категория: Происшествия
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В полицию Кыштыма обратилась местная жительница и сообщила, что мошенники путём обмана завладели ее денежными средствами в сумме почти 120 тысяч рублей.



Со слов потерпевшей, ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками полиции, а именно сотрудниками отдела кибербезопасности. Неизвестные пояснили, что в полиции ведётся расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств с банковских счетов граждан.



Мнимые полицейские убедили женщину, что для сохранности ее сбережений необходимо снять все денежные средства с банковских счетов и перевести их на другой, «безопасный» счёт, созданный специально для неё.

 

Женщина в несколько этапов сняла со своих банковских карт 117 тысяч рублей и перевела мошенникам. Далее женщину пытались убедить в необходимости оформления кредита, но в этот момент она почувствовала неладно и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 117 тысяч рублей.



В настоящее время проводится необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.



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Теги: кыштым мошенничество мошенники Полиция Кыштыма

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