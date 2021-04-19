Жительница Кыштыма отдала мошенникам почти 120 тысяч рублей

Вчера, 10:13 Категория: Происшествия

508

0

В полицию Кыштыма обратилась местная жительница и сообщила, что мошенники путём обмана завладели ее денежными средствами в сумме почти 120 тысяч рублей.





Со слов потерпевшей, ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками полиции, а именно сотрудниками отдела кибербезопасности. Неизвестные пояснили, что в полиции ведётся расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств с банковских счетов граждан.





Мнимые полицейские убедили женщину, что для сохранности ее сбережений необходимо снять все денежные средства с банковских счетов и перевести их на другой, «безопасный» счёт, созданный специально для неё.



Женщина в несколько этапов сняла со своих банковских карт 117 тысяч рублей и перевела мошенникам. Далее женщину пытались убедить в необходимости оформления кредита, но в этот момент она почувствовала неладно и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 117 тысяч рублей.





В настоящее время проводится необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.







